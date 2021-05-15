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На Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции ООС: потерь среди украинских военных нет

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Донбасс, Суббота 15 мая 2021 17:30
На Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции ООС: потерь среди украинских военных нет Фото: обстрел украинских позиций на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации с начала 15 мая шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил (ООС).

Так, противник два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного. Три обстрела из минометов 82-го калибра зафиксированы вблизи населенного пункта Широкое.

Возле Марьинки боевики два стреляли по позициям украинских военных из автоматичных станковых и противотанковых гранатометов. Огонь противником велся также в районе населенного пункта Гладосово - здесь также применялись гранатометы.

"Боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеского обстрела нет", - отмечается в сообщении.

Обо всех фактах нарушений пророссийскими боевиками режима перемирия украинская сторона СЦКК оперативно сообщила наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня 14 мая. По позициям украинских военных били из артиллерийских установок, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отметим, на Донбассе погиб украинский военный. Он получил тяжелое пулевое ранение.

Ранее сообщалось, что боевики обстреливали Донбасс из танков. Погиб украинский воин.

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