Доба на Донбасі: 16 обстрілів, одного військового поранили

Окупанти з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем обстрілювали Водяне, а в районі Пісків застосував ще й стрілецьку зброю.

Поблизу Новгородського проросійські бойовики також двічі застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів. Під мінометний вогонь потрапляли і військові в районі Широкиного та Невельського.

Крім того, обстріли зафіксували біля населених пунктів Старогнатівка, Опитне, Гладосове та Мар'їнка. Окупанти застосовували гранатомети, озброєння бойової машини піхоти, стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. На всі обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Вчора один військовослужбовець зі складу ООС отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та відправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - сказали у штабі.

З початку неділі на Донбасі також зафіксували одне порушення режиму "тиші". Російські найманці зі стрілецької зброї відкрили вогонь біля Новотошківського.