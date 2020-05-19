Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ликвидирован один боевик

Обстановка на Донбассе за прошедшие сутки, 18 мая, была не спокойной - вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские войска подавляли огонь противника, ликвидировав одного боевика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы возле Богдановки, Тарамчука, Красногоровки, Широкиного, рядом с Новотошковським, у Новолуганского и трижды возле Луганского. Также рядом с Пивденным и неподалеку от Новоалександровки.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - отметили в штабе.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования открывали огонь возле Орехового и Новотошковского. Украинские войска открыли огонь в ответ. Потерь среди ОС нет.

Напомним, украинские правоохранители расследуют факт участия снайперов России в обстреле позиций Объединенных сил в Луганской области в феврале 2020 года. Тогда в результате обстрелов позиций ООС вблизи Новотошковского один украинский военный был убит, еще один - ранен.