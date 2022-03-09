За сутки аварийно-ремонтные бригады газораспределительных компаний восстановили газоснабжение к почти 5 000 домам

Самая острая ситуация с обрывами газоснабжения и опасная работа по его восстановлению в Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

• АО "Черниговгаз"

Аварийно-восстановительные бригады АО "Черниговгаз" вчера вернули газоснабжение в 3200 домов. Газовики возобновить доставку газа для двух многоэтажек на 130 квартир и еще 3 000 частных домохозяйств.

• АО "Николаевгаз"

Николаевские газовики восстановили газоснабжение для 950 домохозяйств в поселке Пересадовка. Специалисты компании осуществили ремонт поврежденной обстрелами одноименной газораспределительной станции.

Также восстановительные бригады устранили повреждения наземного газопровода в Николаеве и обеспечили газоснабжение еще для 250 домохозяйств в областном центре.

• АО "Харьковгаз"

Ремонтные бригады АО "Харьковгаз", несмотря на обстрелы, восстанавливали газоснабжение к домохозяйств области. В разных населенных пунктах вокруг Харькова удалось возобновить доставку газа до 588 семей.