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За добу аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання до майже 5 000 домівок

Автор: Марія Тарариєва

За добу аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компанії відновили газопостачання до майже 5 000 домівок.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Найгостріша сітуація із обривами газопостачання та найнебезпечніша робота по його відновленню у Чернігівській, Миколаївській і Харківській областях.

• АТ "Чернігівгаз"

Аварійно-відновлювальні бригади АТ "Чернігівгаз" вчора повернули газопостачання до 3200 осель. Газовики відновити доставку газу для двох багатоповерхівок на 130 квартир і ще 3 000 приватних домогосподарств.

• АТ "Миколаївгаз"

Миколаївські газовики відновили газопостачання для 950 домогосподарств у селищі Пересадівка. Фахівці компанії здійснили ремонт пошкодженої обстрілами однойменної газорозподільної станції.

Також відновлювальні бригади усунули пошкодження наземного газопроводу у Миколаєві і забезпечили газопостачання ще для 250 домогосподарств в обласному центрі.

• АТ "Харківгаз"

Ремонтні бригади АТ "Харківгаз", незважаючи на обстріли, відновлювали газопостачання до домогосподарств області. В різних населених пунктах навколо Харкова вдалося відновити доставку газу до 588 сімей.

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