За сутки более 80 агрессивно настроенных мигрантов пытались прорвать границу ЕС

Около 22:00 десятки аггрессивно настроенных иностранцев атаковали польско-белорусскую границу. Однако службы Польши отразили атаку. В результате никто не пострадал.

"Иностранцы бросали куски дерева, ослепляли польских офицеров и солдат стробоскопами", - рассказала пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Михальская.

По ее словам, некоторым мигрантам удалось прорвать ограждение. Их задержали на территории Польши и доставили обратно к границе. В основном это были граждане Ирака и Сирии.

По данным погранслужбы Польши в Twitter, всего за сутки пересечь границу страны пытались 88 мигрантов.