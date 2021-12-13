За добу понад 80 агресивно налаштованих мігрантів намагалися прорвати кордон ЄС

Приблизно о 22:00 десятки агресивно налаштованих іноземців атакували польсько-білоруський кордон. Проте служби Польщі відбили атаку. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

"Іноземці кидали шматки дерева, засліплювали польських офіцерів та солдатів стробоскопами", - розповіла прес-секретар польської прикордонної служби Анна Михальська.

За її словами, деяким мігрантам вдалося прорвати огорожу. Їх затримали на території Польщі та доставили назад до кордону. Здебільшого це були громадяни Іраку та Сирії.

За даними прикордонної служби Польщі в Twitter, за добу перетнути кордон країни намагалися 88 мігрантів.