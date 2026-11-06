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Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ще одній фігурантці обрали запобіжний захід

14:36 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ще одній фігурантці обрали запобіжний захід Фото: суд обрав запобіжний захід ще одній підозрюваній у причетності до подій у Петропавлівській Борщагівці (Getty Images)
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Суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, підозрюваній у причетності до заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Підозрювану відправили під варту на 59 днів із можливістю внесення застави у 66 тисяч гривень.

За даними слідства, Ладика закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії, у якому перебували військові, та сама штовхала службовий транспорт.

За словами адвоката, жінка спонтанно приїхала до будинку в Борщагівці після того, як дізналася про нібито незаконне утримання військових із соцмереж.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ще одній фігурантці обрали запобіжний захід
Фото: Валерія Ладика ("Суспільне")

Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим обʼєктом.

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Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.

Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Також суд відправив під варту Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у перешкоджанні роботі армії та організації сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

Суд також обрав запобіжний захід Віктору Єну - нібито "водію автомобіля швидкої допомоги", який разом із Валентиною Молодою прибув до військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Загалом поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.

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