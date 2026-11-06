Сутички у Петропавлівській Борщагівці: ще одній фігурантці обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, підозрюваній у причетності до заворушень у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим обʼєктом.

За словами адвоката, жінка спонтанно приїхала до будинку в Борщагівці після того, як дізналася про нібито незаконне утримання військових із соцмереж.

За даними слідства, Ладика закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії, у якому перебували військові, та сама штовхала службовий транспорт.

Підозрювану відправили під варту на 59 днів із можливістю внесення застави у 66 тисяч гривень.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом стався масштабний скандал біля військової частини Нацгвардії.

Зібрані на місці люди стверджували, що у підвалах будівлі нібито катують військових, які пішли в самовільне залишення частини (СЗЧ), що швидко переросло у штовханину та бійки до ночі.

Усі деталі інциденту - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Валентині Молодій, яка була однією з основних учасниць заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Також суд відправив під варту Тетяну Кірєєву, яку підозрюють у перешкоджанні роботі армії та організації сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

Суд також обрав запобіжний захід Віктору Єну - нібито "водію автомобіля швидкої допомоги", який разом із Валентиною Молодою прибув до військового об'єкта в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Його відправили під варту на два місяці без права внесення застави.

Загалом поліцейські разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці.