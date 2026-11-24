Київський апеляційний суд залишив під вартою Валентину Молоду. Її підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та поширенні даних про розміщення військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske .

Йдеться про інцидент біля пункту дислокації Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Захист Молодої представляли троє адвокатів. Вони просили скасувати ухвалу Солом'янського райсуду Києва, який відправив її під варту, і обрати особисте зобов'язання.

Адвокати нагадали, що жінка самостійно виховує малолітню дитину. Сама Молода зазначила, що півтора року не живе зі своїм чоловіком, але офіційно вони не розлучені.

Ще захист послався на статті Женевської конвенції, яка, за їхніми словами, зобов'язує державу відокремлювати військові об'єкти від житлової забудови, а не ховати їх там.

"Будинок, біля якого відбувались події, не був позначений як військовий об'єкт", - заявив адвокат Ігор Бондаренко.

Він також звернув увагу, що четверо військових, які 2 листопада були в будинку в Петропавлівській Борщагівці, потрапили до лікарні. За цим фактом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Колишній народний депутат Віталій Купрій подав заяву про взяття Молодої на поруки. На засідання він не з'явився й просив виступити онлайн.

"Це сфабрикована справа. Вона героїня і має бути негайно відпущена на волю", - заявив Купрій.

Що відповіли прокурорка і суд

Сторона обвинувачення просила відхилити апеляційні скарги захисту. Прокурорка зауважила, що цей будинок є військовим об'єктом. За її словами, це питання також досліджував Солом'янський райсуд.

Суд зауважив, що може оцінити лише обґрунтованість підозри. За статтею, яку інкримінують Молодій, єдиний можливий запобіжний захід - тримання під вартою, тому суд не може замінити його на м'якший.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, заворушення під Києвом почалися після поширення Молодою в соцмережах інформації про нібито облаштовану в одному з будинків "катівню" для військових, які самовільно залишили військові частини.

Вона стверджувала, що там утримують тяжкопоранених чоловіків, і вимагала пропустити її до будівлі.

Молода активно веде соцмережі. У TikTok вона називає себе "журналісткою-розслідувачкою" та заявляє, що владі вигідно, аби її не чули. В Instagram вона вказує, що працює пластичним хірургом.

На місце подій Молода приїхала автомобілем швидкої допомоги, який раніше належав компанії "Медпрестиж", що припинила роботу у 2024 році.

Наступного дня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про затримання жінки. Згодом її ім'я з'явилося на сайті "Миротворець", де її назвали "професійною підбурювальницею".