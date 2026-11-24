Киевский апелляционный суд оставил под стражей Валентину Молодую. Ее подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и распространении данных о размещении военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske .

Речь идет об инциденте возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Защиту Молодой представляли три адвоката. Они просили отменить решение Соломенского райсуда Киева, который отправил ее под стражу, и избрать личное обязательство.

Адвокаты напомнили, что женщина самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка. Сама Молодая отметила, что полтора года не живет со своим мужем, но официально они не разведены.

Еще защита сослалась на статьи Женевской конвенции, которая, по их словам, обязывает государство отделять военные объекты от жилой застройки, а не прятать их там.

"Дом, возле которого происходили события, не был обозначен как военный объект", - заявил адвокат Игорь Бондаренко.

Он также обратил внимание, что четверо военных, которые 2 ноября были в доме в Петропавловской Борщаговке, попали в больницу. По этому факту Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.

Бывший народный депутат Виталий Куприй подал заявление о взятии Молодой на поруки. На заседание он не явился и просил выступить онлайн.

"Это сфабрикованное дело. Она героиня и должна быть немедленно отпущена на свободу", - заявил Куприй.

Что ответили прокурор и суд

Сторона обвинения просила отклонить апелляционные жалобы защиты. Прокурор отметила, что это здание является военным объектом. По ее словам, этот вопрос также исследовал Соломенский райсуд.

Суд отметил, что может оценить только обоснованность подозрения. По статье, которую инкриминируют Молодой, единственная возможная мера пресечения - содержание под стражей, поэтому суд не может заменить ее более мягкой.

Стычки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, беспорядки под Киевом начались после распространения Молодой в соцсетях информации о якобы обустроенной в одном из домов "пыточной" для военных, самовольно покинувших воинские части.

Она утверждала, что там содержат тяжелораненых мужчин, и требовала пропустить ее в здание.

Молодая активно ведет соцсети. В TikTok она называет себя "журналисткой-расследовательницей" и заявляет, что власти выгодно, чтобы ее не слышали. В Instagram она указывает, что работает пластическим хирургом.

На место событий Молодая приехала на автомобиле скорой помощи, ранее принадлежавшего компании "Медпрестиж", прекратившей работу в 2024 году.

На следующий день руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о задержании женщины. Впоследствии ее имя появилось на сайте "Миротворец", где ее назвали "профессиональной подстрекательницей".