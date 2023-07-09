У сутичках в Німеччині постраждали 26 поліцейських

Протестувальники були обурені проведенням фестивалю в Гіссені, назвавши це пропагандою авторитарного еритрейського режиму. У заяві поліції йдеться, що мітингувальники закидали камінням автобуси, які везли учасників фестивалю. Згодом натовп людей розпочав бій із поліцейськими.

Зазначається, що сутички тривали кілька годин, люди кидали в поліцію пляшки та каміння, пошкодили деякі транспортні засоби та зірвали огорожу навколо місця проведення фестивалю. 26 правоохоронців отримали поранення.

Поліцейські застосували кийки та перцеві балончики, заарештували близько 100 осіб. Міська влада намагалася зупинити проведення фестивалю після подібних заворушень минулого року, але місцевий суд скасував заборону.

Фестиваль організовує Центральна рада еритрейців у Німеччині, яка вважається близькою до посольства Еритреї. Останніми роками Німеччина надала притулок багатьом еритрейцям - вони утворюють одну з найбільших груп африканських мігрантів, які прагнуть оселитися в ЄС.

Міграційна політика Німеччини

Бундестаг, 23 червня, прийняв зміни до законодавства та спростив переїзд іноземців для працевлаштування в Німеччину. Новий імміграційний закон дозволить залучити у країну більше трудових мігрантів із країн, що не входять до ЄС.

За останніми даними, у Німеччині не вистачає 400 тисяч робочих рук. Зміни законодавства допоможуть додатково залучити 60 тисяч іноземних працівників.