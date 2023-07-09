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В столкновениях в Германии пострадали 26 полицейских

Фото: в столкновениях с митингующими в Германии пострадали 26 полицейских (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сотни немецких полицейских пытались унять толпу людей, протестовавших против проведения эритрейского культурного фестиваля в городе Гиссен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Протестующие были возмущены проведением фестиваля в Гиссене, назвав это пропагандой авторитарного эритрейского режима. В заявлении полиции говорится, что митингующие забросали камнями автобусы, которые везли участников фестиваля. Впоследствии толпа людей начала бой с полицейскими.

Отмечается, что столкновения продолжались несколько часов, люди бросали в полицию бутылки и камни, повредили некоторые транспортные средства и сорвали забор вокруг места проведения фестиваля. 26 правоохранителей получили ранения.

Полицейские применили дубинки и перечные баллончики, арестовали около 100 человек. Городские власти пытались остановить проведение фестиваля после подобных беспорядков в прошлом году, но местный суд отменил запрет.

Фестиваль организует Центральный совет эритрейцев в Германии, который считается близким к посольству Эритреи. В последние годы Германия приютила многих эритрейцев - они образуют одну из крупнейших групп африканских мигрантов, стремящихся поселиться в ЕС.

Миграционная политика Германии

Бундестаг, 23 июня, принял изменения в законодательство и упростил переезд иностранцев для трудоустройства в Германию. Новый иммиграционный закон позволит привлечь в страну больше трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС.

По последним данным, в Германии не хватает 400 тысяч рабочих рук. Изменения законодательства помогут дополнительно привлечь 60 тысяч иностранных работников.

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