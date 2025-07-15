Сутичка з ТЦК та поліцією у Чернігові: ДБР перевірить інформацію про перевищення повноважень

Як пише ДБР, мова йде про відео, яке було знято на вулиці Левка Лук’яненка в Чернігові. На кадрах можна побачити як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Зокрема одного із затриманих за ноги кидають на землю.

"ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження", - додає ДБР.

Що кажуть у ТЦК

Як відзначають у ТЦК, інцидент стався під час заходів з оповіщення. Під час перевірки документів, двоє чоловіків нібито перебували у стані алкогольного сп’яніння, почали агресивно чинити опір та намагались спровокувати бійку.

Пізніше з'ясувалось, що обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від служби під час мобілізації.