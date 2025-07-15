Стычка с ТЦК и полицией в Чернигове: ГБР проверит информацию о превышении полномочий

Как пишет ГБР, речь идет о видео, которое было снято на улице Левка Лукьяненко в Чернигове. На кадрах можно увидеть как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают никакого сопротивления. В частности одного из задержанных за ноги бросают на землю.

"ГБР изучает обстоятельства происшествия и предоставит правовую оценку действиям лиц, зафиксированных на видео. Проверка продолжается. В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство", - добавляет ГБР.

Что говорят в ТЦК

Как отмечают в ТЦК, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению. Во время проверки документов, двое мужчин якобы находились в состоянии алкогольного опьянения, начали агрессивно сопротивляться и пытались спровоцировать драку.

Позже выяснилось, что оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске за уклонение от службы по мобилизации.