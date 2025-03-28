Сутичка біля Голосіївського ТЦК у Києві: поліція розкрила деталі

Як повідомляється, до столичної поліції надійшло повідомлення про підозріле авто, припарковане біля адміністративної будівлі ТЦК у Голосіївському районі. Правоохоронці перевірили транспортний засіб - будь-яких небезпечних предметів виявлено не було.

Під час подальшого спілкування з водієм мікроавтобуса, правоохоронці виявили невідповідність у його документах, у зв’язку з чим слідчими було прийнято рішення про вилучення транспортного засобу.

Однак водій не реагував на законні вимоги співробітників поліції та намагався перешкодити проведенню слідчих дій. Наразі порушник доставлений до районного управління поліції для з’ясування всіх обставин, автомобіль вилучено для проведення необхідних досліджень.

Поліція здійснює досудове розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України: