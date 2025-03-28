У мережі пишуть про перекриття руху біля одного з ТЦК у Києві: що відбувається насправді
У мережі заявили, що нібито біля одного з ТЦК у Києві 28 березня правоохоронці перекрили рух. Насправді ж поліція перевіряє авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Сьогодні, 28 березня, низка Telegram-каналів написали, що нібито поліція оточила Голосіївський районний ТЦК і СП у Києві. Повідомлялося, що буцімто вулицю навколо ТЦК перекрили.
Джерела РБК-Україна зазначили, що поліція перевіряє авто та осіб у ньому.
У поліції Києва пізніше підтвердили, що правоохоронці проводять перевірку водія та авто біля Голосіївського районного ТЦК.
"Інформація про авто, яке тривалий час припарковане неподалік ТЦК, надійшла на спецлінію 102. На місце прибули наряди поліції", - йдеться у повідомленні.
У ході перевірки небезпечних речовин та предметів в авто не виявлено. Поліція спілкується з водієм авто. На місці працює слідчо-оперативна група.
Теракти проти поліції та ТЦК
Нагадаємо, в Україні останніми місяцями почастішали спроби терактів, спрямованих проти правоохоронців, військових та військовослужбовців ТЦК і СП. Як вказують СБУ та Нацполіція, до злочинних дій причетні російські спецслужби, які вербують українців, обіцяючи "легкі гроші".
У більшості випадків спецслужби РФ намагаються вчинити підрив. Крім того, почастішали випадки, коли росіяни дистанційно підривають агентів, які принесли вибухівку на території ТЦК та відділок поліції.
Так, 5 лютого, стався вибух біля ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському. Підривник загинув, постраждали лікарі ВЛК, військовослужбовець та працівниця ТЦК.
Більше про те, як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на ворожих агентів - у матеріалі РБК-Україна.
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