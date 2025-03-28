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Стычка возле Голосеевского ТЦК в Киеве: полиция раскрыла детали

Фото: в Киеве произошла стычка возле Голосеевского ТЦК (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 28 марта, в сети распространялись видео драки и потасовки возле Голосеевского ТЦК из-за микроавтобуса с надписью "Военные адвокаты". По факту инцидента полиция начала три уголовных производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления национальной полиции в городе Киеве.

Как сообщается, в столичную полицию поступило сообщение о подозрительном авто, припаркованном возле административного здания ТЦК в Голосеевском районе. Правоохранители проверили транспортное средство - каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Во время дальнейшего общения с водителем микроавтобуса, правоохранители обнаружили несоответствие в его документах, в связи с чем следователями было принято решение об изъятии транспортного средства.

Однако водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался помешать проведению следственных действий. Сейчас нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований.

Полиция осуществляет досудебное расследование по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 114-1 - препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;
  • ст. 358 - подделка документов;
  • ст. 290 - уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

 

 

Инцидент возле Голосеевского ТЦК в Киеве

Напомним, сегодня в сети появилась информация, что якобы полиция окружила Голосеевский районный ТЦК и СП в Киеве. Сообщалось, что якобы улицу вокруг ТЦК перекрыли.

Источники РБК-Украина сообщили, что полиция проверяла авто и лиц в нем.

В полиции Киева позже подтвердили, что правоохранители проводят проверку водителя и авто возле Голосеевского районного ТЦК.

В ходе проверки опасных веществ и предметов в авто не было обнаружено. Полиция общалась с водителем авто. На месте работала следственно-оперативная группа.

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