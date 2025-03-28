Стычка возле Голосеевского ТЦК в Киеве: полиция раскрыла детали

Как сообщается, в столичную полицию поступило сообщение о подозрительном авто, припаркованном возле административного здания ТЦК в Голосеевском районе. Правоохранители проверили транспортное средство - каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Во время дальнейшего общения с водителем микроавтобуса, правоохранители обнаружили несоответствие в его документах, в связи с чем следователями было принято решение об изъятии транспортного средства.

Однако водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался помешать проведению следственных действий. Сейчас нарушитель доставлен в районное управление полиции для выяснения всех обстоятельств, автомобиль изъят для проведения необходимых исследований.

Полиция осуществляет досудебное расследование по ряду статей Уголовного кодекса Украины: