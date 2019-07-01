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Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"

Новости » Общество    01.07.2019 - 13:14
Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Неделю назад Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с Аласанией

С 1 июля Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Суспільне"). Об этом сообщает пресс-служба телерадиокомпании.

Неделю назад Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с Зурабом Аласанией. В свою очередь, Аласания назвал такой поступок Нацсовета "честным и мужественным".

РБК-Украина писало, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне" в конце января 2019 года. Причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестной ходе за единую поместную церковь в июле 2018 году в эфире "UA: Перший" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре при участии тогдашнего президента Петра Порошенко.

После этого Аласания подал иск в суд и выиграл его. 19 июня Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) относительно увольнения Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя.

Набсовет "Суспільного" отменил увольнение Аласании Суд отменил решение об увольнении Аласании
Новости Украины Зураб Аласания
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