"Суспільне" ответило на вызов Тимошенко на дебаты

Председатель правления НСТУ "UA: Суспільне" Зураб Аласания заявил, что дебаты между кандидатами в президенты будут проводиться согласно законодательству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Аласании.

По его словам, дебаты должны проводится с модератором Общественного вещателя в студии "UA: Суспільне".

"Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал Аласания.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть модератором на дебатах кандидатов в президенты, аргументируя это тем, что она заняла третье место в первом туре и не поддержала ни одного из кандидатов.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Действующий президент принял условия своего главного оппонента.

В ЦИК отмечают, что теледебаты за счет средств Госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Вместе с тем, кандидаты имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах за счет избирательного фонда. Проведение дебатов считается предвыборной агитацией, которая сейчас запрещена, ведь официально о проведении второго тура выборов в ЦИК не объявляли. Кандидатов призвали приостановить переговоры по дебатам.