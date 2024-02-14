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Соседу со скидкой. ГПСУ задержала водителя, который отвозил уклонистов к границе

Среда 14 февраля 2024 18:48
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Соседу со скидкой. ГПСУ задержала водителя, который отвозил уклонистов к границе Фото: ГПСУ задержала водителя, который отвозил уклонистов к границе (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала водителя, который пытался перевезти трех уклонистов к границе с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

Водителем оказался житель Одесской области. Среди задержанных также были еще трое уклонистов, среди них - односельчанин водителя.

"Объединяла их цель незаконно добраться до Молдовы, однако суммы, которые заплатили за свою тайную перевозку, кардинально отличались. Дело в том, что двое выбрали "полный пакет" услуг, потому что договаривались в сети Интернет - по 6000 долларов, а по-соседски оказалось дешевле: водитель согласился на 100 долларов", - пишет ГПСУ.

Соседу со скидкой. ГПСУ задержала водителя, который отвозил уклонистов к границе

Фото: ГНСУ задержала водителя, отвозившего уклоняющихся к границе (t.me/DPSUkr)

Нарушители были привлечены к административной ответственности. Перевозчику грозит уголовная ответственность. Сейчас устанавливаются личности всех причастных лиц.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

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