В сусідів чомусь інші правила. Зеленський закликав справедливо вимикати світло
Президент України Володимир Зеленський закликає енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими та передбачуваними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
"Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Енергетики та комунальні служби роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час", - сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що дуже важливим є те, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику.
"Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Держенергонагляд за дорученням Міненерго перевірятиме обленерго на дотримання графіків відключення електроенергії, а також технічний стан протиаварійної автоматики.
Також раніше ми писали, що через постійні обстріли російських окупантів відновити всі пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури протягом цієї зими неможливо, незважаючи на підтримку західних партнерів.
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