У соседей почему-то другие правила. Зеленский призвал справедливо выключать свет

"Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень важно то, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по поводу света. А должна быть справедливость и ясность", - добавил Зеленский.