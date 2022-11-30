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У соседей почему-то другие правила. Зеленский призвал справедливо выключать свет

Новина українською →
Украина, Среда 30 ноября 2022 22:56
У соседей почему-то другие правила. Зеленский призвал справедливо выключать свет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский призывает энергокомпании делать стабилизационные отключения света справедливыми и ожидаемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что очень важно то, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество.

"Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по поводу света. А должна быть справедливость и ясность", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии, а также техническое состояние противоаварийной автоматики.

Также ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов российских кафиров восстановить все поврежденные объекты энергетической инфраструктуры в течение этой зимы невозможно, несмотря на поддержку западных партнеров.

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Владимир Зеленский Электроэнергия
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