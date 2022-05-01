ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Без существенных осадков, но с ночными заморозками: какой будет погода 1 мая

Новина українською →
Украина, Воскресенье 01 мая 2022 07:00
Без существенных осадков, но с ночными заморозками: какой будет погода 1 мая Фото: погода в Украине сегодня будет почти без осадков, но с ночными заморозками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 мая в Украине погода ожидается без существенных осадков. При этом ночные заморозки все еще местами будут продолжаться, днем до +20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в стране без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. В северных и восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов;
  • на западе ночью + 4 +6 градусов, а днем +15 + 19;
  • в восточных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов;
  • на юге страны ночью +5 +7 градусов, а днем +15 +17;
  • в центральных областях ночью +4 +6, днем +15 +17 градусов.

Без существенных осадков, но с ночными заморозками: какой будет погода 1 мая

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура по области ночью +2 +7, на поверхности почвы заморозки от 0 до -3, днем +13 +16 градусов тепла.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью +5 +7 градусов, днем +13 +15.

Без существенных осадков, но с ночными заморозками: какой будет погода 1 мая

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в этом месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны