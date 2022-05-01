Без істотних опадів, але із нічними заморозками: якою буде погода 1 травня

Сьогодні, 1 травня в Україні погода очікується без істотних опадів. При цьому нічні заморозки все ще місцями триватимуть, вдень до +20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків сьогодні в країні без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. У північних та східних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +4 +6, вдень +15 +17 градусів;

на заході вночі +4 +6 градусів, а вдень +15 +19;

у східних областях вночі +4 +6, вдень +15 +17 градусів;

на півдні країни вночі +5 +7 градусів, а вдень +15 +17;

у центральних областях вночі +4 +6, вдень +15 +17 градусів.

Погода в Києві та області

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Вітер північно-східний, помірний. Температура по області вночі +2 +7, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -3, вдень +13 +16 градусів тепла.

У Києві синоптики прогнозують вночі +5 +7 градусів, вдень +13 +15.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цього місяця.

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