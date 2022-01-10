Без существенных осадков и до -6: прогноз погоды на 11 января

Во вторник, 11 января, по всей территории Украины будет без существенных осадков. При этом в стране ожидается до -6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем будет без существенных осадков. Также ожидается сильный ветер до 5-10 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается -4 -6 градусов, а днем -1 -4 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -7 до -4 градусов, а днем -3 -6.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -3 +1 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -4 до +1, а днем -3 +1.

В центре страны температура воздуха составит -3 -5 градуса, так же как и днем.

Погода в Киеве

Во вторник ночью и днем в столице без существенных осадков. При этом также прогнозируется сильный ветер от 5 до 10 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ожидается в районе -4 -6 градусов.