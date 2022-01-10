Без опадів і до -6: прогноз погоди на 11 січня
У вівторок, 11 січня, по всій території України буде без істотних опадів. При цьому в країні очікується до -6 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра на всій території країни вночі та вдень буде без істотних опадів. Також очікується сильний вітер до 5-10 м / с.
На заході температура повітря вночі очікується -4 -6 градусів, а вдень -1 -4 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -4 градусів, а вдень -3 -6.
У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -3 +1 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -4 до +1, а вдень -3 +1.
У центрі країни температура повітря складе -3 -5 градуси, так само як і вдень.
Погода в Києві
У вівторок вночі та вдень у столиці без істотних опадів. При цьому також прогнозується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура повітря в Києві вночі та вдень очікується в районі -4 -6 градусів.