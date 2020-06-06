Существенное потепление и гроза: прогноз погоды на сегодня

Фото: тюльпаны (РБК-Украина)

Температура воздуха в стране будет колебаться от +21 до +29 градусов тепла

Погода в Украине 6 июня улучшится, однако в западных, северных и некоторых центральных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в стране будет колебаться от +21 до +29 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в западных, северных и некоторых центральных областях ожидаются дожди. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха составит от +22 до +26 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся от + 13 до +16 градусов.

В центральных и северных областях температура ожидается от +24 до + 29 градусов, а ночью в пределах +13 +15 градусов.

В южных и восточных областях температура днем составит +25 +29 градусов тепла. Ночью ожидается +13 +16 градусов тепла.

Фото: погода в Украине на 6 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут лить дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +25 +28, а ночью +12 +16 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 6 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине на выходных будет жаркой и солнечной на большинстве территории.

Также ранее сообщалось, что в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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Автор: Андрей Козловский