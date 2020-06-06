Суттєве потепління і гроза: прогноз погоди на сьогодні

Фото: тюльпани (РБК-Україна)

Температура повітря в країні коливатиметься від +21 до +29 градусів тепла

Погода в Україні 6 червня покращиться, однак у західних, північних та деяких центральних областях йтимуть дощі з грозами. Температура повітря в країні коливатиметься від +21 до +29 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у всіх західних, північних та деяких центральних областях очікуються дощі. У всіх інших регіонах спостерігатиметься мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря становитиме від +22 до +26 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться від + 13 до +16 градусів.

У центральних та північних областях температура очікується від +24 до + 29 градусів, а вночі в межах +13 +15 градусів.

У південних та східних областях температура вдень становитиме +25 +29 градусів тепла. Вночі очікується +13 +16 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 6 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві сьогодні будуть лити дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме +25 +28, а вночі +12 +16 градусів.

Фото: погода в Київській області на 6 червня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних буде спекотною та сонячною на більшості території.

Також раніше повідомлялось, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

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Автор: Андрій Козловський