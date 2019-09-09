В Кремле отказались раскрыть списки тех, кого выдала Украина

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков отметил, что президент РФ не встречал пленных так как это не прерогатива главы государства

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об удерживаемых лицах, которых Украина передала России в рамках обмена пленными 7 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Когда Пескову напомнили, что он обещал, что полный список будет озвучен позднее, тот заявил: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Песков также не стал комментировать вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Он также отметил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту, куда прибыли выданные Украиной лица, так как это не прерогатива главы государства.

"Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен смог состояться", - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией состоялся. В частности он подтвердил, что среди тех, кого обменяли, есть и Кирилл Вышинский.

Кроме того, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.