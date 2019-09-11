Сущенко розповів обставини свого арешту в Москві

Фото: Роман Сущенко (РБК-Україна)

Сущенко назвав свою справу провокацією російських спецслужб

Звільнений в рамках обміну полоненими політв'язень Роман Сущенко назвав обставини свого арешту в Москві в 2016 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, до Москви він виїхав по сімейних справах, а затримали його під час зустрічі зі знайомим військовослужбовцям, дитину якого Сущенко хрестив.

"Я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з'ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ. Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом сімейних фото, які в ході слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ", - зазначив Сущенко.

Він також підкреслив, що дана провокація планувалася тривалий час.

"Я не знаю, чому він так вчинив, і яка мотивація була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів", - зазначив Сущенко і додав, що не виключає зв'язок свого арешту з антиросійськими публікаціями.

Нагадаємо, Сущенку після звільнення заборонили в'їзд в Росію на 20 років.

Зазначимо, раніше в російському Кремлі відмовилися розкрити списки тих, кого видала Україна.