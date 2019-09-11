ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сущенко розповів обставини свого арешту в Москві

Новини » Політика    11.09.2019 - 12:55
Сущенко розповів обставини свого арешту в Москві
Фото: Роман Сущенко (РБК-Україна)

Сущенко назвав свою справу провокацією російських спецслужб

Звільнений в рамках обміну полоненими політв'язень Роман Сущенко назвав обставини свого арешту в Москві в 2016 році. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, до Москви він виїхав по сімейних справах, а затримали його під час зустрічі зі знайомим військовослужбовцям, дитину якого Сущенко хрестив.

"Я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з'ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ. Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом сімейних фото, які в ході слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ", - зазначив Сущенко.

Він також підкреслив, що дана провокація планувалася тривалий час.

"Я не знаю, чому він так вчинив, і яка мотивація була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів", - зазначив Сущенко і додав, що не виключає зв'язок свого арешту з антиросійськими публікаціями.

Нагадаємо, Сущенку після звільнення заборонили в'їзд в Росію на 20 років.

Зазначимо, раніше в російському Кремлі відмовилися розкрити списки тих, кого видала Україна.

Захист Балуха продовжить оскарження вироку
Новини України обмін полоненимиполитзаключенныеРоман Сущенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся