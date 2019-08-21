Сущенко и Панова тоже могли перевести в "Лефортово", - журналист

В московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для трех украинских политических заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки Виктории Ивлевой в Facebook.

В частности, передачи адресовались Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову. Ранее их удерживали в разных колониях Российской Федерации.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и Евгения Панова сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь - а оно - не то! До сидельцев Лефортово передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа", - сообщила журналистка.

В то же время Ивлеева отметила, что не является правозащитницей и не утверждает, что украинские политзаключенные находятся в "Лефортово".

"Утверждаю я только то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограмм. И эти передачи приняты", - отметила она.

Кроме того, адвокат Марк Фейгин заявил, что есть большая вероятность того, что Роман Сущенко был этапирован в московский СИЗО "Лефортово". При этом он отметил, что предоставить точные данные по этому поводу сможет только в четверг, 22 августа, утром.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа в "Лефортово" приняли передачи для пяти украинских политзаключенных - Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Кроме того, политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Его адвокат хотел отправить ему посылку, однако получил ее обратно, поскольку адресант отсутствовал.