Суровікіна позбавили повноважень, його долю ще вирішують, - ГУР

Він зазначив, що після невдалого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в РФ "жаби змагаються з гадюками", а Суровікін фактично позбавлений своїх повноважень.

"Якщо говорити про його подальшу долю, то побачимо, вона ще не вирішена", - додав Юсов.

Чутки про затримання Суровікіна

Після невдалого демаршу Пригожина почали з'являтись публікації від західних ЗМІ, що Суровікіна затримано, також його нібито допитували військові. Їх цікавив зв'язок генерала з Пригожиним.

Офіційні особи РФ намагались заперечувати такі чутки і казати, що Суровікін знаходиться на відпочинку. Однак пізніше в росЗМІ з'явилась інформація, що генерала затримала ФСБ.

Більш детально про скандал з Суровікіним можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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