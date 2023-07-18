Суровикина лишили полномочий, его судьбу еще решают, - ГУР

Он отметил, что после неудачного бунта предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ "жабы соревнуются с гадюками", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.

"Если говорить о его дальнейшей судьбе, то посмотрим, она еще не решена", - добавил Юсов.

Слухи о задержании Суровикина

После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.

Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в росСМИ появилась информация, что генерал задержан ФСБ.

Более подробно о скандале с Суровикиным можете узнать в материале РБК-Украина.

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