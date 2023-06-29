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Суровікіна готували на місце Шойгу: експерт пояснив суть конфлікту в Міноборони РФ

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Четвер 29 червня 2023 19:50
Суровікіна готували на місце Шойгу: експерт пояснив суть конфлікту в Міноборони РФ Фото: генерал Сергій Суровікін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Російського генерала Сергія Суровікіна готували на місце міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, наразі не можна ані підтвердити, ані спростувати арешт Суровікіна. Однак якщо це правда, то дивуватися не варто.

"Річ у тому, що Суровікін - це не просто близький до Пригожина генерал. Він мав замінити Шойгу на посаді міністра оборони, його до цього готували. Як і генерала Михайла Мізинцева ("м'ясник Маріуполя", - ред.) замість начальника Генштабу Герасимова", - розповів Коваленко.

Він зазначив, що, Суровікін та Мізинцев є кишеньковими генералами ФСБ, попри те, що перебувають у Міністерстві оборони.

"Не дивно, що Суровікін міг спілкуватися з Пригожиним. У них була спільна мова, тому що ПВК "Вагнера" - це фактично силова філія ФСБ, яка створювалася на рубежі 2012/2013 років як конкурент приватним військовим компаніям Міноборони. Як ми бачимо, це був достатньо успішний проект", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що російські силові структури - Міноборони, ФСБ, ГРУ чи зовнішня розвідка - не є монолітними, у кожній з них є свої групи впливу та кулуарні баталії.

За його словами, група Пригожина-Суровікіна-Мізинцева разом із ще одним претендентом на пост міністра оборони Олексієм Дюміним (колишній охоронець Путіна, зараз губернатор Тульської області) та засновником ПВК "Вагнера" Дмитром Уткіним "грає саме за ФСБ-шну вежу".

"Якої мети намагалася досягти ця група? Настільки амбітної, що про це не думали навіть за часів КДБ, а саме - взяти під контроль міністерство оборони та Генштаб, поставивши там своїх людей. Вони не змогли це зробити шляхом постійної дискредитації Шойгу та Герасимова, і було вирішено діяти вже силовим методом через заколот", - додав Коваленко.

Суровікіна заарештували після заколоту Пригожина

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який разом зі своїми найманцями минулого тижня влаштував заколот в Росії.

Він звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу, з яким має тривалу ворожнечу, в навмисному ударі по "вагнерівцях" і оголосив так званий "марш справедливості", заявляючи, що дістанеться Москви й "розбереться" не тільки із Шойгу, а й головою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Однак бунт Пригожина не протримався навіть добу.

За даними New York Times, генерал Сергій Суровікін, колишній командувач російських сил вторгнення в Україну, заздалегідь знав, що ватажок найманців "Вагнера" планував військовий заколот.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Суровікіна затримали після невдалого заколоту найманців ПВК "Вагнера". Його підозрюють в тому, що він обрав сторону Євгена Пригожина під час бунту.

Про те, що відбувається навколо Суровікіна, та про можливі чистки у російській армії, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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