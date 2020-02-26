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Сурков объяснил свой уход из Кремля

Новости » Политика     26.02.2020 - 09:53
Сурков объяснил свой уход из Кремля
Фото: Владислав Сурков (Government.ru)

Сурков отметил, что "изменился контекст"

Экс-помощник президента РФ Владимира Путина и бывший главный куратор украинского направления в политике Кремля Владислав Сурков объяснил свою отставку "изменившимся контекстом". Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Сурков рассказал, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года.

"Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился", - сказал он.

Отметим, после ухода из Кремля Сурков заявил, что Донбасс якобы не вернется в состав Украины.

РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника. Он находился на должности помощника Владимира Путина с 20 сентября 2013 года, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года.

Суркова считают идеологом гибридной войны в окружении Путина, а также куратором самопровозглашенных республик, в том числе так называемых "ЛДНР". Он был участником переговоров по Украине с бывшим спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.

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Новости Украины Владислав СурковУкраинаДонбассКремль
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