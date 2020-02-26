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"Контекст змінився": Сурков пояснив свій відхід з Кремля

Новини » Політика     26.02.2020 - 09:53
"Контекст змінився": Сурков пояснив свій відхід з Кремля
Фото: Владислав Сурков (Government.ru)

Сурков зазначив, що "змінився контекст"

Екс-помічник президента РФ Володимира Путіна та колишній головний куратор українського напряму в політиці Кремля Владислав Сурков пояснив свою відставку "зміненим контекстом". Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Сурков розповів, що хотів піти з Кремля вже давно, щонайменше з 2013 року.

"Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто в підсумку я повинен був продовжувати ними займатися. Але контекст змінився", - сказав він.

Відзначимо, після відходу з Кремля Сурков заявив, що Донбас нібито не повернеться до складу України.

РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника. Він перебував на посаді помічника Володимира Путіна з 20 вересня 2013 року, а також в період з 26 березня 2004 року по 7 травня 2008 року.

Суркова вважають ідеологом гібридної війни в оточенні Путіна, а також куратором самопроголошених республік, в тому числі так званих "ЛДНР". Він був учасником переговорів по Україні з колишнім спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером.

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Новини України Владислав СурковУкраїнаДонбасКремль
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