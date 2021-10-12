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Суркисы никогда не оспаривали национализацию Приватбанка и не имели претензий к государству Украина, - адвокат

Новина українською →
Киев, Вторник 12 октября 2021 16:26
Суркисы никогда не оспаривали национализацию Приватбанка и не имели претензий к государству Украина, - адвокат Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Семья Суркисов никогда не оспаривала национализацию "ПриватБанка" в суде Лондона или любых других юрисдикциях и таких требований (оспорить национализацию - ред.) никогда не существовало.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса Игоря Алексеева во время пресс-конференции.

"В суде Лондона, а также в любых других юрисдикциях истцы никогда не оспаривали саму национализацию "ПриватБанка", таких требований никогда не существовало. Истцы всего лишь апеллировали к фактам безосновательного признания их связанными с "ПриватБанком". И таких аргументов предостаточно", - заявил он.

Алексеев объяснил, что по мнению Национального банка Украины, Игорь Суркис якобы является владельцем существенной доли (около 25%) в медиахолдинге "1+1". Но на самом деле Игорь Суркис был владельцем лишь 8,33%, а по закону существенное участие - более 10%. И этому есть документальные подтверждения, которые предоставлены как в украинские, так и иностранные суды.

Адвокат подчеркнул, что никто и никогда не предъявлял никаких претензий к государству Украина и это очень легко проверить.

"Просто обратите внимание на все исковые документы, которые есть в открытом доступе. Там только два ответчика - экс-президент Петр Порошенко и бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева", - сказал адвокат, добавив, что защита Суркисов будет использовать все доступные правовые механизмы для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.

По его мнению есть все основания для апелляционного обжалования решения Лондонского суда и инициирования уголовных производств по фактам преступного сговора.

Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

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