Суркіси ніколи не заперечували націоналізацію Приватбанку і не мали претензій до держави Україна, - адвокат

Сім'я Суркісів ніколи не заперечувала націоналізацію "ПриватБанку" в суді Лондона або будь-яких інших юрисдикціях і таких вимог (оскаржити націоналізацію - ред.) ніколи не існувало.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса Ігоря Алексєєва під час прес-конференції.

"У суді Лондона, а також в будь-яких інших юрисдикціях позивачі ніколи не заперечували саму націоналізацію "ПриватБанку", таких вимог ніколи не існувало. Позивачі всього лише апелювали до фактів безпідставного визнання їх пов'язаними з "ПриватБанком". І таких аргументів достатньо", - заявив він.

Алексєєв пояснив, що на думку Національного банку України, Ігор Суркіс нібито є власником істотної частки (близько 25%) в медіахолдингу "1+1". Але насправді Ігор Суркіс був власником лише 8,33%, а за законом істотна участь - більше 10%. І цьому є документальні підтвердження, які надані як у українські, так і іноземні суди.

Адвокат підкреслив, що ніхто і ніколи не пред'являв ніяких претензій до держави Україна і це дуже легко перевірити.

"Просто зверніть увагу на всі позовні документи, які є у відкритому доступі. Там тільки два відповідача - екс-президент Петро Порошенко і колишня голова НБУ Валерія Гонтарєва", - сказав адвокат, додавши, що захист Суркісів буде використовувати всі доступні правові механізми для відновлення порушених інтересів і притягнення винних осіб до відповідальності.

На його думку є всі підстави для апеляційного оскарження рішення Лондонського суду і ініціювання кримінальних проваджень за фактами злочинної змови.