Суркисы незаконно вывезли миллионы из Украины. На таможенников завели дело

Сообщается, что инспекторы таможенного поста "Вилок" пропустили автомобили Суркисов без проверки.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось", - говорится в сообщении.

В то же время на венгерской таможни Суркисы задекларировали ввоз большой суммы наличных денег. На таможенников открыли дело за злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

Отметим, по данным украинских СМИ, Суркисы могли вывезти наличными порядка 17 млн долларов.