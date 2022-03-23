Суркисы незаконно вывезли миллионы из Украины. На таможенников завели дело

Государственное бюро расследований завело дело на таможенников, которые выпустили из Украины бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без соответствующих проверок. Как выяснилось, они незаконно вывезли из страны большие суммы наличных денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что инспекторы таможенного поста "Вилок" пропустили автомобили Суркисов без проверки.
"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось", - говорится в сообщении.
В то же время на венгерской таможни Суркисы задекларировали ввоз большой суммы наличных денег. На таможенников открыли дело за злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.
Отметим, по данным украинских СМИ, Суркисы могли вывезти наличными порядка 17 млн долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе конфисковали элитные автомобили высокопоставленного чиновника России.
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