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Суркисы незаконно вывезли миллионы из Украины. На таможенников завели дело

Фото: Григорий и Игорь Суркисы (УНИАН)
Автор: Илона Свиридова

Государственное бюро расследований завело дело на таможенников, которые выпустили из Украины бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без соответствующих проверок. Как выяснилось, они незаконно вывезли из страны большие суммы наличных денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что инспекторы таможенного поста "Вилок" пропустили автомобили Суркисов без проверки.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось", - говорится в сообщении.

В то же время на венгерской таможни Суркисы задекларировали ввоз большой суммы наличных денег. На таможенников открыли дело за злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

Отметим, по данным украинских СМИ, Суркисы могли вывезти наличными порядка 17 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе конфисковали элитные автомобили высокопоставленного чиновника России.

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Григорий СуркисИгорь СуркисГБР