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ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России

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Пятница 18 марта 2022 18:13
ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России Фото: ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГБР во время расследования злоупотребления служебным положением работниками таможни разоблачило попытку перевозки за границу элитных автомобилей. Транспортные средства принадлежат одному из высокопоставленных чиновников России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Транспортные средства класса "люкс" зарегистрированы на украинское частное общество и физическое лицо. По имеющейся информации, бенефициаром общества является человек, связанный с одним из высокопоставленных должностных лиц РФ",- пишет пресс-служба.

Во время следственных действий сотрудники ГБР изъяли свидетельства о регистрации для их дальнейшей проверки на подделку.

После экспертизы будет принято решение в отношении лиц, причастных к подделке документов и организации попытки вывоза авто.

Сумма автомобилей составляет более 50 млн гривен.

ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России

Фото: ГБР конфисковало на таможне элитные автомобили высокопоставленного чиновника России (dbr.gov.ua)

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