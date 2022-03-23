Суркисы незаконно вывезли миллионы из Украины. На таможенников завели дело

Государственное бюро расследований завело дело на таможенников, которые выпустили из Украины бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без соответствующих проверок. Как выяснилось, они незаконно вывезли из страны большие суммы наличных денег.

Сообщается, что инспекторы таможенного поста "Вилок" пропустили автомобили Суркисов без проверки.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось", - говорится в сообщении.

В то же время на венгерской таможни Суркисы задекларировали ввоз большой суммы наличных денег. На таможенников открыли дело за злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями.

Отметим, по данным украинских СМИ, Суркисы могли вывезти наличными порядка 17 млн долларов.