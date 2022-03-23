Суркіси незаконно вивезли мільйони з України. На митників завели справу
Державне бюро розслідувань завело справу на митників, які випустили з України бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів без відповідних перевірок. Як з'ясувалося, вони незаконно вивезли з країни великі суми готівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Повідомляється, що інспектори митного поста "Вилок" пропустили автомобілі Суркісів без перевірки.
"26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули два автомобілі, за кермом яких знаходилися Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких засобів і речей при митному оформленні зазначеними особами не проводилося", - йдеться в повідомленні.
Водночас на угорській митниці Суркіси задекларували ввезення великої суми готівки. На митників відкрили справу за зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками.
Зазначимо, за даними українських ЗМІ, Суркіси могли вивезти готівкою понад 17 млн доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні конфіскували елітні автомобілі високопоставленого чиновника Росії.
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