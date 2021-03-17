Суркис о судействе в футболе: хочу, чтобы не было "подковерных" игр

"Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте! Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи (глава Комитета арбитров Лучиано Лучи, - ред.) платить зарплату, если не будет профессиональных клубов? Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей", - заявил президент "Динамо".

Он также прокомментировал скандал, связанный с публикацией переписок Лучиано Лучи в Telegram-канале УАФ.

"Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью", - резюмировал Игорь Суркис.