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Суркис о судействе в футболе: хочу, чтобы не было "подковерных" игр

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 11:55
Суркис о судействе в футболе: хочу, чтобы не было "подковерных" игр Фото: Игорь Суркис (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Руководители и игроки украинских футбольных клубов хотят объективного и честного судейства по отношению ко всем. Абсолютно неприемлемо когда отдельные функционеры Украинской ассоциации футбола (УАФ) незаконно назначают арбитров.

Об этом заявил президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис в интервью "Бомбардиру", передает "Футбольный клуб".

"Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте! Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи (глава Комитета арбитров Лучиано Лучи, - ред.) платить зарплату, если не будет профессиональных клубов? Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн, а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или когда обижают других людей", - заявил президент "Динамо".

Он также прокомментировал скандал, связанный с публикацией переписок Лучиано Лучи в Telegram-канале УАФ.

"Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью", - резюмировал Игорь Суркис.

Напомним, ранее президент "Десны" Владимир Левин поделился мнением о ситуации в украинском футболе с Владиславом Гельзиным и судейством. По его мнению, дисциплинарный комитет должен провести открытое расследование поведения председателя Комитета арбитров УАФ Лучиано Лучи.

В свою очередь, ФК "Рух" уже обратился в Комитет по этике и честной игры по поводу оскорбительных высказываний Лучано Лучи, в том числе и в адрес президента "желто-черных" Григория Козловского.

ФК" Олимпик" также направил письмо в КДК с просьбой проверить факты ненадлежащего поведения Лучиано Лучи и вынести справедливое решение.

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