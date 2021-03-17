Суркіс про суддівство у футболі: хочу, щоб не було "підкилимних" ігор

"Хочу підтримати президентів клубів, тих, хто каже, піднімімо зарплату суддям. Давайте! Але без нас, людей, які вкладають у футбол душу і гроші, футболу не буде. Хто буде цьому Лучі (голова Комітету арбітрів Лучіано Лучі, - ред.) платити зарплату, якщо не буде професійних клубів? Чому за моє оціночне судження мене можуть оштрафувати на 50 000 грн, а коли мене ображають, то це повинно пройти повз вуха дисциплінарних органів УАФ? Або коли ображають інших людей", - заявив президент "Динамо".

Він також прокоментував скандал, пов'язаний з публікацією листувань Лучіано Лучі в Telegram-каналі УАФ.

"Образи на мою адресу з боку Лучі? Не розумію за що і вимагаю, щоб була дана оцінка цим висловлюванням і були застосовані дисциплінарні санкції. Як у свій час до мене були застосовані, коли здалося, що я когось образив. Я просто пропонував звернути увагу на суддівство, щоб не було скандалів. Знав, що вони обов'язково будуть. Президенти клубів утримують наш футбол, а нас обливають брудом", - резюмував Ігор Суркіс.