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Суркіс про суддівство у футболі: хочу, щоб не було "підкилимних" ігор

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 11:55
Суркіс про суддівство у футболі: хочу, щоб не було "підкилимних" ігор Фото: Ігор Суркіс (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Керівники і гравці українських футбольних клубів хочуть об'єктивного та чесного суддівства щодо всіх. Абсолютно неприйнятно коли окремі функціонери Української асоціації футболу (УАФ) незаконно призначають арбітрів.

Про це заявив президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс в інтерв'ю "Бомбардиру", передає "Футбольний клуб".

"Хочу підтримати президентів клубів, тих, хто каже, піднімімо зарплату суддям. Давайте! Але без нас, людей, які вкладають у футбол душу і гроші, футболу не буде. Хто буде цьому Лучі (голова Комітету арбітрів Лучіано Лучі, - ред.) платити зарплату, якщо не буде професійних клубів? Чому за моє оціночне судження мене можуть оштрафувати на 50 000 грн, а коли мене ображають, то це повинно пройти повз вуха дисциплінарних органів УАФ? Або коли ображають інших людей", - заявив президент "Динамо".

Він також прокоментував скандал, пов'язаний з публікацією листувань Лучіано Лучі в Telegram-каналі УАФ.

"Образи на мою адресу з боку Лучі? Не розумію за що і вимагаю, щоб була дана оцінка цим висловлюванням і були застосовані дисциплінарні санкції. Як у свій час до мене були застосовані, коли здалося, що я когось образив. Я просто пропонував звернути увагу на суддівство, щоб не було скандалів. Знав, що вони обов'язково будуть. Президенти клубів утримують наш футбол, а нас обливають брудом", - резюмував Ігор Суркіс.

Нагадаємо, раніше президент "Десни" Володимир Левін поділився думкою про ситуацію в українському футболі з Владиславом Гельзиным та суддівством. На його думку, дисциплінарний комітет повинен провести відкрите розслідування поведінки голови Комітету арбітрів УАФ Лучіано Лучі.

Своєю чергою, ФК "Рух" вже звернувся в Комітет з етики і чесної гри щодо образливих висловлювань Лучано Лучіі, в тому числі й на адресу президента "жовто-чорних" Григорія Козловського.

ФК" Олімпік" також направив лист до КДК з проханням перевірити факти неналежної поведінки Лучіано Лучі та винести справедливе рішення.

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