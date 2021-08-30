Суркис рассказал, при каких условиях успех "Динамо" в Лиге чемпионов возможен

"Блестящая игра, которая была в первом тайме, дает основания с оптимизмом смотреть на то, что "Динамо" проводить весь матч в таком темпе, с таким же рисунком игры и не останавливаясь. Во второй половине матча мы играли без середины поля - все побежали атаковать. Поэтому хорошо, что защита и вратарь сыграли надежно", - говорит Суркис.

При этом, по его словам, в Лиге чемпионов ФК "Динамо" этого прощать не будут.

"На фоне этой большой победы, при всем удовольствии, которое мы получили от игры, ребятам нужно задуматься над тем, чтобы не терять концентрацию ни на минуту матча. Ведь соперники в группе Лиги чемпионов - "Барселона", "Бавария" и "Бенфика" - нам этого не будут прощать. Поэтому динамика в игре "Динамо" с этими командами должна сохраняться с первой до последней секунды матча - и тогда, уверен, мы сможем с большим оптимизмом смотреть в будущее", - добавляет почетный член УЕФА.

Комментируя жеребьевку Суркис напомнил о различных случаях, что случались ранее, подчеркнув, что "только от футболистов и тренерского штаба зависит настроение 14 сентября".

"Давайте не будем сейчас мечтать - и только от футболистов и тренерского штаба зависит наше настроение 14 сентября после первой игры с "Бенфикой". Мы обыгрывали и лиссабонцев, поэтому давайте концентрироваться на другом - ребята едут в сборную, где будут защищать честь страны, что является колоссальной ответственностью, потому что мы все будем наблюдать за матчами против Казахстана и Франции. Нужно, чтобы они показали достойный результат в национальной команде и с хорошим настроением вернулись в клуб и концентрировались на матчи чемпионата Украины против "Металлиста-1925" и игре Лиги чемпионов с "Бенфикой", - уверен он.

Также он очень положительно охарактеризовал нового тренера украинской сборной.

"Я хочу сказать, что он был тренером в детской школе "Динамо", когда я еще был президентом клуба. Это специалист, которому ничего не нужно доказывать на сегодня. Он - специалист опытный, профессиональный тренер, со своей идеей игры. Это он доказал на чемпионате мира в Польше, победив со своими подопечными. Никто не считал сборную Украины фаворитом, но команда дала результат, который никто не ожидал. У него есть тренерский штаб, которому он доверяет, есть игроки, с которыми он уже переговорил лично. Уверен, он сосредоточится на задаче набрать как можно больше очков, и по его словам, для национальной команды каждая игра будет как финал. Игра забудется, при этом желательно, чтобы счет был в нашу пользу после каждого матча", - высказал свое мнение Суркис.