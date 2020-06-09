Суркис опроверг смену тренера "Динамо" и назвал эту информацию спекуляцией 

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис отреагировал на информацию о возможной отставке Алексея Михайличенко. В частности, он попросил не давать советы, когда в этом нет потребности.

Об этом Суркис заявил в комментарии клубному сайту, передает РБК-Украина.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью - никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более - навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо", - сказал Суркис.

Также он поблагодарил всех критиков за беспокойство, но добавил, что - в подобных рекомендациях не нуждается. "Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему...", - добавил он.

Напомним, Алексей Михайличенко стал главным тренером киевского "Динамо" в августе 2019 года.

Ранее Михайличенко уже работал главным тренером "Динамо" с 2002-го по 2004 год. В этот период команда дважды становилась чемпионом Украины (2003-й, 2004 год) и один раз выиграла Кубок страны (2003 год).