Суркіс спростував зміну тренера "Динамо" і назвав цю інформацію спекуляцією

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс відреагував на інформацію про можливу відставку Олексія Михайличенка. Зокрема, він попросив не давати поради, коли в цьому немає потреби.

Про це Суркіс заявив у коментарі клубному сайту, передає РБК-Україна.

"Є одне золоте правило, випробуване життям - ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим більше - нав'язливі поради. Ця істина застосована й у випадку з моїм вибором тренера для "Динамо", - сказав Суркіс.

Також він подякував всім критикам за турботу, але додав, що в подібних рекомендацій не має потреби. "Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему...", - додав він.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко став головним тренером київського "Динамо" в серпні 2019 року.

Раніше Михайличенко вже працював головним тренером "Динамо" з 2002-го по 2004 рік. У цей період команда двічі ставала чемпіоном України (2003-й, 2004 рік) і один раз виграла Кубок країни (2003 рік).