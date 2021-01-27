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Суркис назвал лучших игроков "Динамо" за время его президентства

Киев, Среда 27 января 2021 16:43
Суркис назвал лучших игроков "Динамо" за время его президентства
Фото: Игорь Суркс (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис назвал лучших игроков клуба за всего время его президентства.

Об этом Суркис рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"По долгожительству это Саша Шовковский, который верой и правдой... Никогда не стонал, никогда не ныл. Патриот клуба. Не имеет значения, где он сейчас работает. Он столько лет играл...", - рассказал Суркис.

Он также отметил, что за все время не поступали по нему предложения.

"Может быть, они не поступали по той причине, что все понимали, что это будет очень дорогостоящий трансфер. Но я считаю, что он честно отработал все годы. У него было достаточно травм, переживаний. Но с ним [легко] было общаться... И сейчас мы общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения", - добавил он.

Также Суркис рассказал, что всегда был влюблен в игру Валентина Белькевича. Также он отметил Юрия Калитвинцева, Виталия Косовского, Владислава Ващука.

"[Каха] Каладзе, которого мы взяли молодым пацаненком, а довели до уровня "Милана". Гусин. То же царство ему небесное. Как не вспомнить двух наших великих нападающих: Шевченко и Реброва? Потом Шацких. Дмитрулин. Их было много", - сказал Суркис.

В то же время Суркис убежден, что Андрей Шевченко и сейчас был бы топом.

"Шевченко ничем не уступал бы таким нападающим, как Суарес. Он бы не уступал Левандовскому. Это футболист-гол. Вы помните этот гол "Ювентусу", который он положил в девятину? Шевченко - топ. Для меня он топ", - резюмировал президент "Динамо".

Напомним, в этом же интервью Дмитрию Гордону Суркис также рассказал, что когда команду возглавлял Валерий Лобановский, после каждой игры и тренировки вывешивалась подробная информация о тактико-тактических действиях, выполненных каждым футболистом.

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