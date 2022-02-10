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Суркис: нам нужно делать более конкурентоспособный чемпионат

Автор: Артем Горовенко

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу "Динамо" U19 над "Депортиво" и выход команды в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Об этом он рассказал в интервью на сайте "Динамо".

В частности, по его словам, несмотря на зимнюю паузу, перерыв, первый официальный матч команда отдала все силы и продемонстрировала хороший уровень.

"Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, которая со временем может заиграть на самом высоком уровне. Такие победы придают уверенность тому, что мы делаем, воспитанию нашей молодежи", - сказал Игорь Суркис.

Также он убежден, что нужно делать более конкурентоспособный чемпионат, чтобы молодёжи было где играть.

"Сейчас у большой группы игроков наступит 20-летний возраст, им тоже нужно где-то играть. С теми правилами, которые ввело ФИФА - первый год до восьми футболистов, второй - до шести. Не все могут сразу попасть в первую команду, потому что с одними молодыми игроками не сделаешь команду. Но это неоценимый опыт, они прошли дальше. Должны продолжать бороться, чтобы пройти как можно дальше", - считает президент "Динамо".

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ДинамоИгорь Суркис