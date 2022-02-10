Суркіс: нам потрібно робити більш конкурентоспроможний чемпіонат

Зокрема, за його словами, попри зимову паузу, перерву, перший офіційний матч команда віддала всі сили й продемонструвала хороший рівень.

"Я завжди говорив, що у нас хороша молодь, яка з часом може заграти на найвищому рівні. Такі перемоги надають впевненість тому, що ми робимо, вихованню нашої молоді", - сказав Ігор Суркіс.

Також він переконаний, що потрібно робити більш конкурентоспроможний чемпіонат, щоб молоді було де грати.

"Зараз у великої групи гравців настане 20-річний вік, їм теж потрібно десь грати. З тими правилами, які ввело ФІФА - перший рік до восьми футболістів, другий - до шести. Не всі можуть відразу потрапити в першу команду, тому що з одними молодими гравцями не зробиш команду. Але це неоціненний досвід, вони пройшли далі. Повинні продовжувати боротися, щоб пройти якнайдалі", - вважає президент "Динамо".